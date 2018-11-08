Монголия к 2021 году построит железную дорогу для доставки угля в Китай

Монголия намерена к 2021 году построить железную дорогу, которая свяжет угольный бассейн “Таван-Толгой” c китайской границей.

Об этом заявил топ-менеджер ответственной за проект госкомпании “Эрдэнэс-Таван толгой” (ЭТТ).

Предполагаемая железная дорога обеспечит доставку 30 млн тонн монгольского угля в Китай в год, сказал инвестиционный директор ЭТТ Самдандобджи Ашидмунх.

Строительство ветки может быть завершено в течение 2 лет после IPO холдинга, запланированного на первый квартал 2019 года, добавил он.

Монголия уверена в том, что спрос на ее высококачественный коксующийся уголь со стороны сталелитейной промышленности Китая будет расти, однако ряд китайских аналитиков отмечает, что производство стали приближается к своему пику и может начать снижаться.

Ашидмунх заявил, что правительство по-прежнему намерено реализовать свой проект. Так или иначе, две электростанции в Таван-Толгой не нужны. С другой стороны, кто бы ее ни построил, она будет работать на добываемом здесь угле.