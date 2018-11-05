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Bombardier помог Airbus вдвое увеличить прибыль

Bombardier помог Airbus вдвое увеличить прибыль

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2018 года более чем вдвое, в том числе из-за покупки бизнеса канадской Bombardier Inc., а также высокого спроса на ее самолеты.

Как передает Интерфакс, консолидированная чистая прибыль в июле-сентябре подскочила до 957 млн евро, или 0,64 евро в расчете на акцию, с 307 млн евро, или 1,41 евро на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 238% до 1,56 млрд евро. Выручка увеличилась на 20%, с 12,83 млрд евро до 15,45 млрд евро.

За 9 месяцев 2018 года Airbus поставила клиентам 503 самолета против 454 за тот же период 2017 года. Поставки вертолетов, напротив, снизились с 266 до 218 единиц. Airbus по-прежнему рассчитывает увеличить поставки коммерческих самолетов клиентам в 2018 году более чем на 11% – до 800.

Как известно, Airbus 1 июля 2018 года завершил сделку с Bombardier по приобретению контрольной доли в совместном предприятии, которое выпускает A220 (ранее программа называлась CSeries).

По материалам УБР
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