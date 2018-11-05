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Huawei назвала дату выхода Android 9 Pie для 9 своих смартфонов

Huawei назвала дату выхода Android 9 Pie для 9 своих смартфонов

Huawei начнет распространение стабильной сборки EMUI 9.0 с лежащей в ее основе Android 9 Pie для нескольких своих смартфонов уже в эту субботу, 10 ноября.

Об этом официальные представители китайского производителя сообщили на страницах корпоративного блога в социальной сети Weibo.

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В общей сложности в первую волну обновления войдут 9 аппаратов, принадлежащих к числу флагманов Huawei и Honor предыдущих поколений.

В отличие от большинства конкурирующих вендоров, Huawei намерена одновременно выпустить апдейт для смартфонов, которые вышли не только в этом, но и в прошлом году. Учитывая, насколько быстро китайцы справились с адаптацией обновления, это вызывает уважение, особенно на фоне Samsung и LG, не отличающихся расторопностью в вопросах выпуска новых версий Android.

Какие смартфоны Huawei обновятся до Android 9 Pie

— Huawei P20
— Huawei P20 Pro
— Huawei Mate 10
— Huawei Mate 10 Pro
— Huawei Mate 10 Porsche Design
— Huawei RS Porsche Design
— Honor 10
— Honor V10
— Honor Play

По словам представителей Huawei, EMUI 9.0 является одним из самых значимых обновлений фирменной оболочки за последнее время. Разработчики компании проделали большую работу по оптимизации пользовательского интерфейса совместимых аппаратов, повысив их производительность в подавляющем большинстве сценариев использования, и обеспечили большую гладкость при смене кадров.

Кроме того, обновление содержит усовершенствованное меню многозадачности, адаптивные режимы контроля за расходом ресурса аккумулятора и подстройки яркости дисплея, продлевающие время автономной работы устройств, а также продвинутый режим GPU Turbo 2.0. Последний повышает производительность графического сопроцессора совместимых смартфонов, увеличивая тем самым их быстродействие в играх.

По материалам internetua.com
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