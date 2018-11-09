Qualcomm обязали лицензировать технологии

Американский производитель микропроцессоров Qualcomm должен будет лицензировать некоторые свои технологии конкурентам, включая Intel.

Такое предварительное решение вынесла судья окружного суда США по северному округу штата Калифорния Люси Кох (Lucy Koh).

Согласно ее вердикту, Qualcomm должна будет предоставить конкурирующим компаниям лицензии на использование своих патентов, связанных с так называемыми модемными чипами, которые применяются для подключение смартфонов к сотовым сетям.

Решение вынесено по иску, который Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала против Qualcomm в 2017 году. Тогда регулятор заявлял, что Qualcomm пользуется своим доминирующим положением на рынке модемных чипов, чтобы навязывать производителям мобильных телефонов обременительные условия поставок и лицензирования своей продукции и ослаблять конкурентов.

С целью заставить партнеров выплачивать завышенные лицензионные отчисления Qualcomm угрожала отказом в поставках микрочипов.

В FTC заявляли, что патенты Qualcomm распространяются на основополагающие для отрасли технологии, которые широко используются, а значит, лицензии на них должны предоставляться на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.

Кроме того, Qualcomm обвиняется в отказе выдачи лицензии на использование некоторых патентов, относящихся к основополагающим, конкурирующим чипмейкерам, а также в заключении с Apple эксклюзивных соглашений.