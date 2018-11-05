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"Бензиновая война": в РФ грозятся заблокировать поставки горючего в Украину

"Бензиновая война": в РФ грозятся заблокировать поставки горючего в Украину

Россияне собираются перекрыть поставки горючего в Украину, и об этом уже мечтают их телевизионные пропагандисты. Эксперты же относятся к такой угрозе серьезно и призывают чиновников реагировать и искать альтернативы.

Российское ток-шоу, участники более часа смакуют возможности уничтожения Украины путем введения экономических санкций, говорится в сюжете ТСН.

“Мы не вводили санкций четыре с половиной года, вводим их аккурат перед президентскими выборами”, – говорят с экранов. Участники призывают российские власти перекрыть поставки топлива в Украину – мол, без российского бензина и белорусской солярки Киев удастся склонить на свою сторону. Мечты политологов обобщает член комитета Госдумы Алексей Журавлев, который обещает Украине коллапс: “80% нефтепродуктов поставляем мы и Беларусь. Вот так просто: раз, и все, до свидания. Коллапс тут же”.

На официальном уровне в Украине на заявления депутата Журавлева никак не реагируют, хотя в санкционном списке, обнародованном недавно, есть несколько сетей автозаправок. Эксперты топливного рынка предупреждают: если россияне от слов перейдут к действиям, то нас ждут тяжелые времена – дефицит будет такой, что цена на бензин и дизель может прыгнуть даже вдвое. Сергей Куюн вспоминает, как россияне подсаживали Украину на топливную иглу – в конце 90-х они остановили пять из семи нефтеперерабатывающих заводов, в частности приобрели Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и остановили его работу. “Разные есть версии, действительно можно рассматривать как диверсию: купить заводы и закрыть. Здесь заводы закрыли, и в то же время модернизировали заводы в России”, – пояснил Куюн.

По материалам ТСН
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