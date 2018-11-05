Межбанк: доллар к 27,93 UAH/USD повысили покупки нерезидентов, получивших гривну с погашения ОВГЗ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в среду относительно доллара на 5,88 коп., на торгах четверга понизился на 2,97 коп., оказавшись на уровне 27,92 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,29 коп., составил 27,93 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 08 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,90/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05 ситуативная нехватка покупателей на межбанке понизила очень ненадолго курс СКВ до 27,86/27,88, а спустя 30 минут «американец», инициировав рост, уже находился на цифре 27,93/27,95 UAH/USD.

Этот рост был обеспечен покупками доллара нерезидентами, получившими «на руки» гривну после погашения ОВГЗ Минфином. Доллар приобретали «варяги», которые предпочитали репатриировать СКВ, выходя из украинских госбумаг в рамках глобального тренда ухода западных инвесторов с рынков стран emerging markets.

Погашение гривневых ОВГЗ состоялось накануне, «выбросив» на рынок до 5,0 млрд грн ликвидности. Это подтверждается ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 254,3 млн грн к отметке 49 443,0 млн грн.

Часть этой гривны попала к украинскому экспортеру, «освободив» его от продаж СКВ ради гривны на текущие расходы.

Между тем, около 11.15 цена доллара на межбанке достигла отметки 27,93/27,95 UAH/USD. Росту СКВ также способствовали «придержки» валюты потенциальными ее продавцами.

Спустя полчаса, около полудня, покупатели-нерезиденты дружно покинули межбанк, оставив там продавцов СКВ, которые своими «придержками» начали «терять на курсе». Доллар, сменив тренд, инициировал коррекцию, оказавшись около 12.02 на отметке 27,91/27,93 UAH/USD. Спустя 38 минут «американец» в сопровождении активных продаж упустивших свою выгоду держателей СКВ уже пребывал на цифре 27,90/27,92, а на обеденный перерыв рынок ушел на фоне 27,90/27,91 UAH/USD около 13.50.

Собственно, основная игра межбанка была сделана до 14.00, когда на пустеющем рынке единичные покупки СКВ приподняли цену доллара к 27,91/27,93 UAH/USD.

Очередная волна продаж на межбанке уронила курс доллара по состоянию на 15.25 к 27,89/27,92 UAH/USD.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения торгов 08 ноября.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,92 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,920 / 27,950

евро – 31,862 / 31,884

российский рубль – 0,4202 / 0,4208

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1422 / 1,1423

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