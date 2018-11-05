С нелегальными мигрантами будут бороться украинцы. Иначе их оштрафуют

Украина собирается существенно ужесточить наказание за нарушение миграционного законодательства иностранцами. В начале недели Кабмин внес на рассмотрение депутатов законопроект №9259, которым предлагает запретить украинцам «укрывать» в своих домах нелегалов, а также обязать предпринимателей «стучать» в правоохранительные органы на иностранных работников.

Чиновники заверяют, что таким образом хотят улучшить инвестклимат в стране и расчистить рынок для прихода порядочных иностранцев.

Реки нелегалов

В течение 2017 года за нарушения миграционного режима в Украине к ответственности были привлечены 26,4 тыс. иностранных граждан, что на 30% больше, чем годом ранее. При этом за содействие этим правонарушениям под кнут правоохранителей попали 7,6 тыс. украинцев. А за минувший год в стране выявили 9,7 тыс. нелегалов – на 51,6% больше, чем годом ранее.

Иными словами, даже невзирая на очень скромный уровень жизни, проблема нелегальной миграции в нашей стране только усугубляется. И власти реагируют на нее. На днях Президент подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Не остался в стороне и Кабмин, который подготовил и внес в парламент свой «антимигрантский» законопроект.

Если нардепы поддержат инициативы правительства, украинское законодательство ждут следующие изменения:

Будет введен штраф за злостное неподчинение работникам правоохранительных органов, проводящим «профилактические» меры против незаконной миграции, в сумме до 1,7 тыс. грн. (при повторном нарушении в течение года – до 2 550 грн.).

Увеличатся штрафы за нарушение приграничного режима и режимных правил в пунктах пропуска с 170 до 1,7 тыс. грн., при повторном нарушении – до 3,4 тыс. грн. (чиновников-нарушителей накажут сильнее простых смертных – для них предусмотрен штраф до 5,1 тыс. грн.).

Увеличат штраф для иностранцев за незаконное пребывание на территории Украины с 3,4 до 5,1 тыс. грн.

Появятся санкции для должностных лиц предприятий и даже простых украинцев, которые берут на работу или содействуют незаконным мигрантам.

После принятия законопроекта должностные лица предприятий, учреждений и организаций (в том числе иностранных), а также ФЛП, будут обязаны следить за сроками пребывания в стране мигрантов, работающих на их предприятиях. В том случае, если законное право иностранного работника находиться на территории Украины будет просрочено, а работодатель своевременно не уведомит об этом государственные органы, его оштрафуют на сумму до 5,4 тыс. грн.

Штраф будет наложен на предприятие также в том случае, если они не выполнят свои обязательства по своевременному выезду заробитчанина из Украины. Или за проволочки с оформлением документов, которые являются основанием для получения права последних на пребывание в стране. Накажут бизнес и за излишнюю «гостеприимность» – если предприятие предоставляет незаконному мигранту жилье или право на пользование транспортным средством, ему грозит штраф до 10,2 тыс. грн.

Достанется даже родственникам

Под наказание может попасть учебное заведение, в котором учатся учащиеся-иностранцы с просроченным разрешением, и любые другие организации – чтобы избежать штрафа, всем им придется взять на себя хлопоты по контролю за соблюдением иностранцем украинских законов.

В случае просрочки мигрантами разрешенного срока пребывания в Украине будут оштрафованы и простые украинцы, приютившие нарушителя. Причем закон не делает исключений даже для родственников. Штраф в размере 5,1 тыс. грн. выпишут каждому, кто вовремя не уведомит миграционную службу о правонарушении. Впрочем, как именно контролеры будут отличать жильцов от засидевшихся гостей – неясно.

«Четкого механизма действий по выявлению иностранных граждан и граждан Украины, которые способствуют иностранцам в незаконном пребывании на территории Украины не определено. Исходя из практики, выявлять такие факты могут на основании сообщений неравнодушных граждан, соседей или при проведении финансовых или других операций», – рассказал UBR.ua юрист юридической фирмы EXPATPRO Андрей Яроменко.

Расчистка территории

В целом, говорят эксперты, инициативы украинских властей соответствуют общеевропейским трендам. Там тоже стараются оградить себя от нежелательных мигрантов и привлечь к себе порядочных и обеспеченных людей. Вопрос лишь в том, что может Украина предложить иностранцам, учитывая, что даже ее граждане хватаются за любую возможность покинуть пределы родной страны.

Впрочем, уверяют эксперты, все не так плохо, как кажется. И если справиться с несколькими серьезными проблемами, в Украину буквально хлынут иностранцы-толстосумы. Загвоздка в том, что правительственный законопроект не решает ни одну из них.

«Много обеспеченных иностранных граждан заинтересованы инвестировать в Украину, но пока выжидают. С их точки зрения, у нас действительно хорошие условия: Украина не настолько забюрократизирована, как Евросоюз, не страшно ходить по улицам, как, например, в Бразилии. Мы близки к Европе и географически, и ментально, а где-то даже архитектурно. Наши цены приемлемые, а коммунальные услуги в Европе в разы выше. В Украине для них открываются большие возможности, здесь много ниш не заполнено в отличие от той же Европы, перенасыщенной услугами и товарами», – рассказала UBR.ua руководитель Львовского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин.

_ Алексей Ярмоленко_