Посылки по лимиту: насколько подорожает заграничный шоппинг и когда ждать “22 евро”

Правительство хочет облагать налогом посылки украинцев стоимостью до 100 евро. Как подорожают заграничные покупки в таком случае, и почему Кабмин ужесточает требования.

Министерство финансов с 1 июля 2019 года хочет обложить налогом посылки украинцев стоимостью свыше 100 евро. Законопроект Кабинета министров с таким предложением 5 ноября был зарегистрирован в Верховной Раде.

Уже через день парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики без существенных замечаний рекомендовал включить в повестку дня законопроект о снижении лимита на посылки со 150 евро до 100 евро.

Насколько подорожают заграничные покупки, если депутаты поддержат законопроект, и почему правительство и президент каждый год ужесточают налогообложение посылок?

Как сейчас и как может быть

Сейчас гражданин Украины может без уплаты налогов получить на свое имя неограниченное количество посылок таможенной стоимостью до 150 евро каждая. Если таможенная стоимость товара в посылке превышает 150 евро, получатель платит НДС 20% и пошлину 10%, но только с суммы превышения.

Как это работает сейчас и как все изменится в случае принятия законопроекта?

Например, украинец купил через американский интернет-магазин Nike кроссовки Air Jordan 5 Retro за 165 евро (190 долл).

При поступлении на границу Украины посылку задержат сотрудники Государственной фискальной службы. Они направят покупателю уведомление, что нужно заплатить налог и пошлину. Их надо платить с разницы цены товара (165 евро) и таможенного лимита (150 евро), то есть с 15 евро.

Сначала считается пошлина 10% — 1,5 евро. Затем — НДС 20%: сумма разницы и пошлины (15+1,5)*0,2=3,3 евро. В итоге покупатель заплатит в бюджет 4,8 евро налогов.

Сумма может быть и немного выше, так как таможня, скорее всего, включит стоимость пересылки в таможенную стоимость. Такая вероятность особенно велика, если цена пересылки указана на самой посылке.

К примеру, стоимость доставки кроссовок из интернет-магазина США в Украину через сервис Nova Poshta Shopping составит 10,7 долл или 9,3 евро. В таком случае общая сумма налогов с покупки составит 7,8 евро, а общая стоимость кроссовок без учета доставки будет равна 172,8 евро.

Если же будет принят законопроект Минфина, лимит снизится со 150 евро до 100 евро. В таком случае за те же кроссовки придется заплатить 23,8 евро налогов, то есть в три раза больше. При этом общая стоимость кроссовок без учета доставки составит 188,8 евро.

Если лимит установят на уровне 22 евро, как изначально планировал Минфин, то сумма налогов с этих кроссовок и доставки достигнет 48,7 евро, а общая стоимость кроссовок составит 210,8 евро.

Лимиты на посылки не победят контрабанду

Минфин и ГФС пока не прокомментировали законопроект о снижении лимита на посылки со 150 евро до 100 евро. В проекте эта мера обосновывается так: “С целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году”.

В то же время общественность и лидеры мнений крайне негативно отзываются об ограничении. На сайте президента Украины 31 октября 2018 года появилась петиция “Не допустить обложения посылок физических лиц стоимостью более 22 евро дополнительными налогами”. За неделю она набрала 13,5 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых.

Негативную оценку ограничению дал гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский.

“Моя личная позиция как гражданина Украины, а не руководителя “Укрпочты”: если в Украине не преодолена контрабанда на уровне 150 евро, то не может идти речь о 22 евро”, — заявил он.

“Что произошло в Беларуси, когда внедрили “22 евро”? Поступления в бюджет уменьшились. Одно из наших самых прибыльных отделений находится в Луцке. Уважаемые белорусы заказывают все свои товары туда и приезжают их забирать. Не стоит это повторять.

Да, в Европейском Союзе лимит 22 евро, но давайте не забывать, что Европейский Союз — это 500 млн граждан. Это единый рынок. Когда вы пересылаете из Италии во Францию, то там нет ограничений. Надо определиться, кого мы защищаем: известных производителей украинских мобильных телефонов? Наверное, нет. Должны быть экономические расчеты”, — добавил глава “Укрпочты”.

Есть и другой международный опыт.

В США в 2016 году увеличили сумму таможенного лимита с 200 долл до 600 долл.

В Канаде подсчитали, что на оформление посылок стоимостью 20-80 долл (в Канаде лимит 20 долл) правительство тратит 160 млн долл, тогда как поступления от таких отправлений составляют всего 40 млн долл.

Основатель интернет-магазина “Розетка” Владислав Чечеткин сравнивает нововведение с “гетто для покупателей”.

“Теперь тема запрета обсуждается “под одеялом” и шепотом, чтобы проскочить перед Новым годом в суматохе. И тема уже почти прошла. Почти наверняка с нового года заживем по-новому. В гетто для покупателей”, — написал он.

Журналист 1+1 media Евгений Плинский, известный своей борьбой с контрабандой товаров в Украину, считает, что снижение лимита никак не решит проблему контрабанды.

“Если этот законопроект и будет рожден, то он ударит исключительно по добропорядочному покупателю, который не понимает, за что страдает. С реальной контрабандой никто бороться не хочет. В ГФС и на таможне открыто саботируется создание системы борьбы с посылочной контрабандой”, — написал он.

22 евро

Закон о лимите 100 евро появился через несколько дней после распространения в сети слухов о намерении Минфина установить лимит на посылки в размере 22 евро.

Популярно мнение, что авторы законопроекта умышленно пустили слух о 22 евро, чтобы общественность легче восприняла снижение лимита со 150 евро до 100 евро.

В объяснительной записке к законопроекту и. о. министра финансов Оксана Маркарова пишет, что снизить лимит на посылки нужно “с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году”.

Год назад под аналогичным предлогом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина внесла в парламент законопроект о лимите на три посылки в месяц. 31 декабря 2017 года Петр Порошенко подписал этот закон. Лимит на три посылки должен вступить в силу 1 января 2019 года.

Попытки ужесточить налогообложение зарубежных посылок украинцев предпринимаются каждый год.

Так, осенью 2016 года Ассоциация предприятий информационных технологий (АПИТ) предложила Министерству финансов обложить налогом посылки стоимостью выше 22 евро.

В ассоциации заявили, что закон позволит “перекрыть канал теневого импорта товарных партий и будет стимулировать добросовестных импортеров”.

Однако шквал критики со стороны общественности похоронил эту идею.

Еще раньше, 1 апреля 2014 года, вступил в силу закон о снижении безналогового лимита на посылки с 300 евро до 150 евро. Правительственный законопроект №4576 назывался “О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине”.

То есть правительство идет к тому, чтобы установить безналоговый лимит на зарубежные посылки в размере 22 евро. Вероятно, к этому лимиту Украина придет в ближайшие два-три года.

Что покупают украинцы в заграничных интернет-магазинах

По данным компании GfK, в Украине стремительно растет количество людей, которые совершают покупки в иностранных интернет-магазинах.

В 2012 году таких было 18% среди всех украинских интернет-шопперов, в 2016 году — 38%, в 2017 году — 43%. В 2016 году украинцы в среднем получали по десять посылок из зарубежных интернет-магазинов, в 2017 году — по тринадцать.

За границей в основном покупают смартфоны, планшеты, аксессуары для электроники и одежду. 65% покупок приходится на AliExpress, 6% — на eBay, 5% — на Amazon. При этом средняя цена заказа в 2017 году составляла 40 евро, а максимальная средняя цена — 59 евро.

Украинские почтовые операторы подтверждают растущий спрос на зарубежный шоппинг. За 2017 год “Нова пошта інтернешнл” организовала украинцам доставку товаров на 20,5 млн долл. Это в десять раз больше, чем в 2016 году.

“Укрпочта” в 2017 году в сравнении с предыдущим годом увеличила объемы международных операций на 34,5% и доставила почти 6 млн кг экспортных и импортных отправлений.

В первом полугодии 2018 года количество заказов на доставку покупок из зарубежных интернет-магазинов с помощью сервиса Nova Poshta Shopping выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила директор департамента маркетинга компании “Нова пошта” Ирина Холод.

Большинство клиентов сервиса отоваривается в eBay, Amazon, 6pm, Carter’s, Victoria’s Secret, Gap, Walmart, Sephora, Michael Kors и H&M.

Всеволод Некрасов