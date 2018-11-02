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ФГВФЛ продлил ликвидацию 5 банков

ФГВФЛ продлил ликвидацию 5 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки осуществления ликвидации пяти банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 05 ноября 2018 года № 2960 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Еврогазбанк» сроком на один год с 18 ноября 2018 года по 17 ноября 2019 года включительно», – говорится в сообщении.

Также продлены сроки осуществления процедуры ликвидации ПАО «Уникомбанк» на один год с 4 декабря 2018 года до 3 декабря 2019 года включительно, ликвидация ПАО «Прайм-Банк» продлена на один год с 14 января 2019 года до 13 января 2020 года включительно, ликвидация ПАО «Терра Банк» продлена на один год с 7 декабря 2018 года до 6 декабря 2019 года включительно и ликвидация Банка «Демарк» с 30 января 2019 года до 29 января 2020 года включительно.

По материалам УКРИНФОРМ
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