История monotoken.io

За год своего существования, проект monobank привлек 550 тысяч клиентов. Конечно, большинство из них благонадежные и честные заемщики. Однако, новый банк “обязаны” протестировать мошенники всех мастей, от которых за много лет отгородились основные игроки на рынке. Про один из таких случаев нам рассказали представители monobank.

С начала старта проекта, возникало множество паразитов: от простых поддельщиков паспортов до изысканных телефонных мошенников. Самый дерзкий и креативный кейс был под названием “monotoken.io” (Сайт уже выключен, но остался твиттер и ряд сайтов содержит страницы этого псевдо проекта ).

Суть этого мошенничества — собрать средства от имени monobank на создание криптовалютной версии этого проекта. В итоге планировалось пропасть в неизвестном направлении, направив весь негатив на моно. Ребята как следует заморочились с деталями и описали roadmap с ключевыми датами:

Проект поддерживали информационно в нишевых ресурсах, даже оформили whitepaper в лучших традициях запуска ICO (первичного размещения криптовалюты).

Как и все злоумышленники, эти оставили много следов, начиная от уникальных имен, заканчивая фото лиц в их учетных записях, которые использовались для продвижения проекта. С помощью различных систем, сразу нашли подозреваемых, ими оказались клиенты mono. Каково было удивление, когда стало известно, что они оплатили услуги хостинга со своих карт monobank. Не замели они и следы своих ноутбуков, и смартфонов.

Когда все улики были собраны, стал сложный выбор: решить вопрос мирно, или запустить уголовное производство по ряду статей, для доказательств которых и был собран этот пакет улик. С одной стороны, это были злоумышленники, которые потенциально могли нанести ущерб людям, которым наш продукт был интересен, с другой это были креативные IT-шники, и формально не было доказательств, что кто-то пострадал от их сбора средств.

Долго думали, взвешивали разные сценарии, но вопрос был решен мирно. Ну, или не совсем мирно, но без полиции и в рамках закона. Задержали очередное зачисление на их карты и попросили обосновать источники происхождения средств в рамках финансового мониторинга. Источник дохода они обосновать не смогли. И тогда уже им задали вопрос о monotoken.io и как они до этого дошли. Парни, как всегда это бывает, сначала сделали вид, что они не понимают о чем идет речь, но когда поняли что подход “крипто-что? Вы что!? мы таких слов даже не знаем!” не очень работает, пришли с адвокатами и извинились за все содеянное. Деньги им банк вернул и распрощался навсегда, с пометкой “мошенники”.

“Нас так удивил их системный и грамотный подход, что мы даже рассматривали вариант, предложить им работу в маркетинговом отделе. В итоге решили обойтись простым предупреждением, поскольку прямого ущерба мы не получили.” — рассказывает сооснователь monobank Олег Гороховский.

А молодые бизнесмены, снимающих на двоих квартиру на Позняках сами во всем признались, принесли извинения и пообещали больше такого не делать.

Сейчас идут куда более серьезные расследования по поимке криминальных групп, которые наносили ущерб нашим клиентам или банку напрямую. Некоторые из них уже сидят за решеткой. Но этими историями мы сможем поделиться позже.