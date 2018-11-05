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Представлены полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots за $29

Представлены полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi AirDots за $29

Компания Xiaomi под собственным брендом Mi выпустила новые полностью беспроводные наушники. Новинка называется Mi AirDots Youth Edition и будет конкурировать напрямую с лидером рынка Apple AirPods.

Первое, чем новинка Xiaomi выгодно отличается от модели Apple – это, разумеется, цена. У китайских онлайн-ритейлеров наушники Xiaomi Mi AirDots Youth Edition предлагаются по цене около $29.

Что интересно, в отличие от недавно представленных Honor FlyPods Pro, Mi AirDots Youth Edition формой корпуса совсем непохожи на решение купертиновского гиганта.

Наушники совместимы с любыми устройствами, которые поддерживают Bluetooth 5.0. Они оснащаются 7,2-миллиметровыми излучателями, каждый из них весит 4,2 г. На внешней стороне каждого имеется специальная сенсорная площадка, посредством которой можно управлять воспроизведением и громкостью, вызывать голосовой помощник, принимать звонки и так далее. Само собой, в данном случае управление осуществляется с помощью жестов.

Автономность самих наушников составляет 4-5 часов в зависимости от режима работы (моно или стерео), еще 12 часов обеспечит зарядный футляр. Новинка доступна в единственном цветовом варианте – белом.

Прием предварительных заказов уже стартовал, а продажи должны начаться 11 ноября.

По материалам ITC.ua
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