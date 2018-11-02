Межбанк: доллар к 27,96 понизила нехватка покупателей СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 11,75 коп., на торгах вторника укрепился на 5,95 коп., оказавшись на уровне 27,95 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,80 коп., составил 27,95 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.16 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ уронили ее курс до 27,97/27,99, а спустя 4 минуты «американец» уже находился на цифре 27,96/27,98 UAH/USD.

К 10.45, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривна понизилась к 27,94/27,97 UAH/USD. По состоянию на 11.05 «американец» на межбанке остановил нисходящий тренд, консолидировавшись на уровне 27,94/27,95 UAH/USD. Дефицит покупателей попытался восполнить регулятор, «анонимно» выкупая с платформы Matching долларовую ликвидность. Неоднократные покупки СКВ, стартовавшие уже после просадки курса доллара ниже отметки 28,00 UAH/USD, пополнили резервы НБУ на $10,0 млн еще в дебютной части сессии.

Выход регулятора на рынок дал понять воздерживавшимся от приобретения доллара игрокам в ожидании дальнейшего снижения цен, что ниже курс доллара «не пустят». Это дало старт рыночным покупкам СКВ, сбалансировавшим рынок и «заморозившим» курс «американца» на уровне 27,94/27,95 UAH/USD до 14.00 Киева.

После 14.00 в сопровождении спада торговой активности спред котировок доллара на межбанке расширился до 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении все еще сбалансированной торговли СКВ. С 15.20 покупатели покинули межбанк, вызвав возобновление коррекции доллара, понизившегося до 27,92/27,94 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до самого завершения вторничной сессии.

Большинство сделок на межбанке 06 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,95 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,930 / 27,950

евро – 31,843 / 31,866

российский рубль – 0,4231 / 0,4237

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1427 / 1,1428

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