В Украине дали старт сносу хрущевок

В Украине дорабатывается закон о реконструкции устаревшего жилого фонда.

Минрегион имеет два варианта решения проблемы с устаревшими домами. Это либо реконструкция жилья, либо снос. Сносить будут в основном для того, чтобы полностью обновить социальную и инженерную инфраструктуру.

Первая программа планируется к запуску в 2019 году и рассчитана на 5 лет. Такая программа должна помочь уменьшить количество аварийных домов в Украине. Застройщики будут выбираться путем конкурса. 30-40% квартир из таких домов будут принадлежать местным властям, а 60-70% застройщики будут продавать на коммерческой основе.

Предлагать жилье будут не только в том же районе, но и в самом населенном пункте.

Мои fiнансы:

Кого может коснуться: тех жителей, у кого дому больше 50 лет. В Киеве, например, планируется реконструировать устаревшее жилье, начиная с 3-, 4- и пятиэтажек, которые были построены еще в начале 60-х годов. Но о начале программы еще неизвестно.

Какой город начнет первым: черниговцы первыми смогут обменять квартиру в хрущевке на новостройку. Программу в Чернигове местные власти утвердили до 2023 года.