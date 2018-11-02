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В Украине дали старт сносу хрущевок

В Украине дали старт сносу хрущевок

В Украине дорабатывается закон о реконструкции устаревшего жилого фонда.

Минрегион имеет два варианта решения проблемы с устаревшими домами. Это либо реконструкция жилья, либо снос. Сносить будут в основном для того, чтобы полностью обновить социальную и инженерную инфраструктуру.

Первая программа планируется к запуску в 2019 году и рассчитана на 5 лет. Такая программа должна помочь уменьшить количество аварийных домов в Украине. Застройщики будут выбираться путем конкурса. 30-40% квартир из таких домов будут принадлежать местным властям, а 60-70% застройщики будут продавать на коммерческой основе.

Предлагать жилье будут не только в том же районе, но и в самом населенном пункте.

Мои fiнансы:

  • Кого может коснуться: тех жителей, у кого дому больше 50 лет. В Киеве, например, планируется реконструировать устаревшее жилье, начиная с 3-, 4- и пятиэтажек, которые были построены еще в начале 60-х годов. Но о начале программы еще неизвестно.
  • Какой город начнет первым: черниговцы первыми смогут обменять квартиру в хрущевке на новостройку. Программу в Чернигове местные власти утвердили до 2023 года.
  • Как происходит замена жилья: новое жилье должно быть больше на 50% и иметь не меньше комнат, чем было. Переселять жителей будут в квартиры с ремонтом. На время возведения нового дома жителей должны поселять во временное жилье.
По материалам Finance.UA
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