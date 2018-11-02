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Частные маршрутки в Тернополе отказались выходить на маршруты

Частные маршрутки в Тернополе отказались выходить на маршруты

Из-за указа горсовета об отмене повышения тарифов частные перевозчики Тернополя решили не выходить на маршруты. Таким образом в городе курсируют лишь коммунальные троллейбусы и автобусы.

Пока непонятно, сколько времени не будут выходить на маршруты частные перевозчики.

Напомним, решение горсовета о повышении тарифов с 1 ноября возмутило многих жителей города, поскольку состояние транспорта, график курсирования, и бескультурье водителей не удовлетворяли даже при старых тарифах.

После возмущений и пикетов граждан горсовет Тернополя 5 ноября решил отменить свой указ о введении новых тарифов и ввел предыдущие.

Мои fiнансы:

Если бы в Тернополе оставили новые тарифы, то:

  • Тариф на проезд в общественном транспорте города повысился бы до 8 гривен в троллейбусе и 9 гривен – в маршрутном автобусе.
  • Для владельцев льготной «Карточки тернополянина» тариф в троллейбусах возрос с 3 до 5 грн, в маршрутках – с 4 до 6 грн.
  • При уплате обычным электронным проездным билетом или бесконтактной банковской картой вам пришлось бы платить 6 грн в троллейбусе и 7 грн в маршрутке.
По материалам Finance.UA
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