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АМКУ исследует рынок иностранных денежных переводов физлицам

АМКУ исследует рынок иностранных денежных переводов физлицам

Антимонопольный комитет Украины проводит исследование рынка услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты.

Об этом сообщается на сайте комитета.

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“Целью исследования является контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты по срочным переводам без открытия банковского счета (неторговые операции), определение имеющихся проблемных вопросов во взаимоотношениях между украинскими гражданами, которые переводят средства, и международными системами перевода средств, в частности, в части установления размера комиссионного вознаграждения за перевод средств, и по результатам исследования подготовки предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции”, – говорится в сообщении.

Так, АМКУ предлагает потребителям – физическим лицам, которые осуществляли перевод иностранной валюты в Украину через международные системы перевода средств, заполнить специально разработанную анкету.

Кроме того, потребителям, которые сталкивались с действиями (бездействием) или обстоятельствами, которые имели место во время перевода (получения) средств, которые, на их взгляд, могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предлагают направить соответствующую информацию в произвольной форме на электронный адрес.

По материалам УКРИНФОРМ
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