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ПриватБанк запустил сервис оплаты покупок и услуг в Telegram

ПриватБанк запустил сервис оплаты покупок и услуг в Telegram

ПриватБанк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments, что позволит украинским компаниям принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт непосредственно в ботах одного из самых популярных мессенджеров.

Первыми украинскими телеграм-ботами, которым ПриватБанк интегрировал новый сервис, стали самый популярный бот для бронирования и покупки железнодорожных билетов Railwaybot и легендарный сервис мониторинга открытых данных госреестров Opendatabot.

С помощью новых инструментов оплаты пользователи @Railwaybot теперь могут покупать билеты на поезд прямо в Telegram без перехода на веб-страницы билетного сервиса.

Платежи в Telegram открывают предпринимателям и бизнесу простой доступ ко всем профессиональным сервисам @Opendatabot для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.

Платежный сервис в Telegram доступен всем пользователям последней версии мессенджера.

По материалам Finance.UA
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