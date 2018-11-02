В Японии создали банкомат с искусственным интеллектом

Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала первый в стране банкомат с искусственным интеллектом, который должен помочь в борьбе с мошенниками.

Камеры устройства передают запись в «блок интеллекта», который анализирует внешность и поведение клиентов.

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Предметы, скрывающие черты лица, не позволят совершить транзакцию. Аппарат самообучаем и способен на принятие собственных решений, опираясь на базу составленных им прецедентов.

По мнению главы полиции центральной префектуры Айти, “новые функции банкомата сами по себе помогают предотвращать преступления».

Как сообщили в компании-производителе, первое коммерческое производство начнется в 2019 году.