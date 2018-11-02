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В Иране официально заявили, что будут нарушать санкции США

В Иране официально заявили, что будут нарушать санкции США

Президент Ирана Хасан Рухани официально заявил, что его страна не будет придерживаться введенных США санкций.

Об этом он заявил во время встречи с экономистами, которую транслировало центральное телевидение.

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“Америка хотела снизить до нуля иранские нефтяные продажи … но мы будем продавать нашу нефть … чтобы нарушать санкции”, – рассказал Рухани.

Санкции США, направленные прежде всего против нефтяной и банковской сфер Ирана, вступили в силу 5 ноября.

Несмотря на эти меры, Вашингтон позволит восьмерым странам временно покупать нефть у Тегерана без риска санкций.

Среди этих исключений нет ни одной страны, входящей в Европейский Союз. Тем временем Евросоюз заявил, что европейские страны обязались работать для сохранения и поддержания сотрудничества с Ираном.

По материалам ТСН
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