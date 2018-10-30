Турция модернизирует ж/д магистраль между Стамбулом и границей с Болгарией

Реализация этой программы приблизит Турцию к созданию сквозного ж/д сообщения между восточной и западной границами.

Министерство транспорта Турции в сотрудничестве с Генеральным директоратом по иностранным делам и делам Европейского союза заключило с консорциумом местных строительных и подрядных групп в составе Gulermak Agir Sanayii ve Taah и Alsim Alarko Sanayi Tes ve Tic контракт на модернизацию участка магистральной железнодорожной линии протяженностью 200 км, связывающей Стамбул и границу с Болгарией.

В тендере с участием шести претендентов консорциум предложил минимальную цену в 489,2 млн евро, сообщают “Железные дороги мира”.

Контракт предусматривает демонтаж существующей линии между станциями Черкезкей и Капикуле, возведение нового земляного полотна и укладку верхнего строения двухпутной линии, обеспечивающей движение с максимальной скоростью 200 км/ч.

Предстоит также поставить, смонтировать и запустить систему электрификации переменным током напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц, средства сигнализации, в т. ч. европейскую систему управления движением поездов ETCS уровня 1, а также соответствующую аппаратуру связи.

Кроме того, в состав контракта входят строительство дополнительных служебно-технических зданий, реконструкция станций Черкезкей и Капикуле, а также проектирование и строительство двух автодорожных путепроводов, пяти надземных и двух подземных переходов, шести водопропускных труб и шести подпорных стенок.

Начало строительных работ намечено на первую половину 2019 года, срок окончания пока не объявлен.