Стала известна новая мошенническая схема ввоза еврономеров

Перевозчики, которые доставляют в Украину автомобили на иностранной регистрации, устроили мошенническую схему.

За несколько сотен гривен они покупают копии документов у украинцев, жителей приграничных районов, а потом выясняется, что именно на них записаны автомобили на еврономерах.

Как результат — желание заработать 600 грн оборачивается для беспечных жертв штрафом 8,5 тыс. грн за незаконный ввоз автомобиля.

Обманутые утверждают, что на крючок мошенников попали сотни людей. От посредников и перевозчиков добиться ничего не выходит. Они не знают, где находятся авто, но убеждают не паниковать.

На таможне говорят о том, что такие преступные схемы существуют по обе стороны границы, и виноваты здесь не только обманщики, но и люди, которые разрешили воспользоваться своими документами.

«Таможня контролирует перемещение товара, мы не контролируем перемещения людей. Сомневаюсь, что люди не знали, зачем они дают документы. Все же знают, что бесплатный сыр – только в мышеловке«, — объясняют в ГФС.

У полиции уже есть 10 обращений от обманутых людей. Правоохранители начали расследование и говорят, что уже имеют нескольких подозреваемых перевозчиков. Если их вину докажут, за аферы и подделку документов им грозит до 12 лет заключения.

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