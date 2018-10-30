Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 447 0

Стала известна новая мошенническая схема ввоза еврономеров

Стала известна новая мошенническая схема ввоза еврономеров

Перевозчики, которые доставляют в Украину автомобили на иностранной регистрации, устроили мошенническую схему.

За несколько сотен гривен они покупают копии документов у украинцев, жителей приграничных районов, а потом выясняется, что именно на них записаны автомобили на еврономерах.

Как результат — желание заработать 600 грн оборачивается для беспечных жертв штрафом 8,5 тыс. грн за незаконный ввоз автомобиля.

Обманутые утверждают, что на крючок мошенников попали сотни людей. От посредников и перевозчиков добиться ничего не выходит. Они не знают, где находятся авто, но убеждают не паниковать.

На таможне говорят о том, что такие преступные схемы существуют по обе стороны границы, и виноваты здесь не только обманщики, но и люди, которые разрешили воспользоваться своими документами.

«Таможня контролирует перемещение товара, мы не контролируем перемещения людей. Сомневаюсь, что люди не знали, зачем они дают документы. Все же знают, что бесплатный сыр – только в мышеловке«, — объясняют в ГФС.

У полиции уже есть 10 обращений от обманутых людей. Правоохранители начали расследование и говорят, что уже имеют нескольких подозреваемых перевозчиков. Если их вину докажут, за аферы и подделку документов им грозит до 12 лет заключения.

Кстати, выбирайте специальные кредитные карты для автомобилистов прямо у нас на портале. Карты для водителей позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.

Выбрать карту для водителей 🚘

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина