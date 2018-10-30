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В Хмельницком начал работать завод по производству кабельной продукции для автоконцерна Volkswagen (фото)

В Хмельницком начал работать завод по производству кабельной продукции для автоконцерна Volkswagen (фото)

Немецкая компания Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) запустила в Хмельницком производство проводки и кабельной продукции для автомобилей концерна Volkswagen.

Об этом написал мэр Хмельницкого Александр Симчишин на своей странице в Facebook.

По его словам, на производственном предприятии работают 130 человек.

SEBN в Хмельницком уже производит проводку и кабельную продукцию для автомобилей концерна Volkswagen для электромобилей и гибридов” – сообщает мэр Хмельницкого.

Предприятие уже готовит к концу месяца запуск 2-го производственного цеха и ремонтирует 3-й.

По материалам Finance.UA
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