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Нафтогаз инвестирует 2,2 миллиарда в модернизацию компрессорной станции

Нафтогаз инвестирует 2,2 миллиарда в модернизацию компрессорной станции

НАК “Нафтогаз Украины” инвестирует 2,2 млрд грн в модернизацию компрессорной станции «Яготин», которая обеспечивает транспортировку газа, добытого ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ГПУ «Полтавагаздобыча».

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

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“Нафтогаз-группа приняла решение о первоочередной модернизации газотранспортной инфраструктуры, которая обеспечивает внутриукраинские транспортировки газа. Одним из крупнейших проектов в ближайшие годы станет модернизация компрессорной станции «Яготин», которая обеспечивает транспортировку газа, добытого ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ГПУ «Полтавагаздобыча», – рассказали в Нафтогазе.

Проект реконструкции станции, стоимость которого составляет более 2,2 млрд грн, предусматривает строительство до 2021 года «под ключ» нового компрессорного цеха с установкой 4 газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт каждый и строительство необходимой инженерной инфраструктуры. Ожидается, что после реконструкции увеличение объема транспортировки составит 4,95 млрд кубометров в год, и КС «Яготин» сможет обслуживать растущие объемы добычи газа.

В компании отметили, что решение о первоочередной модернизации газотранспортной инфраструктуры, которая обеспечивает внутриукраинские транспортировки газа, принято с учетом “неопределенности судьбы транзита в европейском направлении после 2019 года”.

По материалам УКРИНФОРМ
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