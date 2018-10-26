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Разъединение Нафтогаза неизбежно, - Гройсман

Разъединение Нафтогаза неизбежно, - Гройсман

Нафтогаз-Украины должен быть ликвидирован в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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При этом он отметил, что сейчас это невозможно, поскольку тогда Украина потеряет возможность получить 2,6 миллиарда долларов долга с российского Газпрома.

“В любом случае разъединение Нафтогаза неизбежно: это предусматривает европейское законодательство – добыча газа с одной стороны, а транспортировки и хранения – с другой. Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг”, – заявил Гройсман.

По его словам, это произойдет тогда, когда специалисты и эксперты независимого наблюдательного совета предложат успешную модель этой реорганизации.

По материалам Корреспондент.net
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