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Hyundai и Kia будут оснащать автомобили солнечными крышами и капотами

Hyundai и Kia будут оснащать автомобили солнечными крышами и капотами

Корейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors анонсировали планы по оснащению солнечными панелями некоторых автомобилей производства Hyundai Motor Group.

Специальные панели будут встраиваться в крышу и капот автомобилей, оснащенных ДВС, гибридными или полностью электрическими двигательными установками.

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Производимая солнечными панелями энергия будет использоваться для увеличения запаса хода (в случае с электромобилями) или экономии топлива и уменьшения вредных выхлопов (в случае с ДВС).

В Hyundai Motor Group отметили, что в будущем, с повышением эффективности подобных систем, электромобили смогут превратиться из “пассивных” устройств, которые необходимо заряжать, в «активные» – которые сами будут производить энергию и делиться ею с другими потребителями, включая электромобили, умные дома и сети электропитания.

Разработчики планируют представить первые коммерческие автомобили с интегрированными солнечными панелями первого поколения после 2019 года.

По материалам Економічна Правда
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