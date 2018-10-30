В Украине упали продажи легковых автомобилей

В октябре украинцы купили 7214 легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем в соответствующий период прошлого года (7652 шт.), зато по сравнению с сентябрем показатели выросли на 6% (6,8 тыс. шт.).

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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“Октябрьский спрос на новые легковые автомобили по сравнению с прошлым годом снизился на 6 процентов. В результате, в прошлом месяце в Украине свои первые номера получили всего 7214 новых машин”, – говорится в сообщении.

Несмотря на 6-процентное отставание от своего результата годичной давности, первое место на рынке заняла японская марка Toyota. В октябре 897 новых Тойот пополнили легковой автопарк страны.

Второй по количеству регистраций новых машин стала Renault – 804 ед.. Относительно октября 2017 года реализация легковых Рено в Украине выросла на 21%.

На третьем месте Nissan, в активе этой японской марки 606 реализованных авто, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Четвертую строчку в рейтинге заняла Skoda – 539 новых авто (+1,5%).

Замыкает пятерку лидеров KIA, октябрьский результат которой вырос на 41 процент. Предпочтение автомобилям этой марки в прошлом месяце отдали 522 автомобилиста.

Также в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в октябре вошли: Volkswagen – 454 шт. (-43%); Hyundai – 419 шт. (+3%); Ford – 310 шт. (-1%); Mazda – 262 шт. (+7%); Mercedes-Benz – 246 шт. (+6%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage. В октябре эту модель KIA приобрели 411 украинцев.

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