Беспилотное такси «Яндекса» уже совершило тысячу поездок по Иннополису

Беспилотное такси «Яндекса» за два месяца совершило тысячу поездок в Иннополисе. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Такси».

Два беспилотника «Яндекс.Такси» на базе Toyota Prius в Иннополисе можно вызвать при помощи Telegram-бота. Сейчас в населенном пункте есть пять мест, где можно совершить высадку и посадку. При этом в автомобиле доступны три пассажирских места, поскольку на переднем находится сотрудник «Яндекс.Такси», следящий за совершением поездки. Водительское кресло остается пустым.

Ежедневно машина в Иннополисе совершает около 20 поездок, среднее время каждой составляет около 10 минут. В сообщении компании отмечается, что Иннополис стал первым городом в Европе, где разрешено движение беспилотных транспортных средств по дорогам общего пользования.