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Toyota и Subaru отзовут почти полмиллиона авто по всему миру

Toyota и Subaru отзовут почти полмиллиона авто по всему миру

Toyota и Subaru отзовут более 400 тысяч автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя.

Японские Toyota Motor Corp. и Subaru Corp. отзовут более 400 тысяч автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя, из-за которой может произойти остановка авто во время движения. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает MarketWatch.

Отмечено, что кампания затрагивает некоторые из наиболее популярных моделей Subaru, включая Forester, Impreza и BRZ, которые были сделаны с января 2012 года по сентябрь 2013 года. В частности, на японском рынке это коснется 101 тыс. машин.

В свою очередь Toyota отзывает 80 тыс. автомобилей. В том числе в США это касается около 25 тыс. спортивных машин Scion FR-S, выпущенных в период с марта 2012 года по июль 2013 года.

Ранее компания Ford приняла решение об отзыве около 1,5 млн автомобилей в США, Канаде и Мексике. Причиной стали проблемы с системой подачи топлива.

По материалам Корреспондент.net
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