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Трамп официально разрешил не покупать иранскую нефть

Трамп официально разрешил не покупать иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому дается официальное разрешение отказаться от поставок нефти из Ирана.

Меморандум опубликовали на сайте Белого дома в среду, 31 октября.

“Я пришел к выводу, что в мире добывается достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы разрешить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями”, – подчеркнул Трамп.

Меморандум будет направлен в Госдепартамент США, Минфин и Министерство энергетики.

Документ составили после анализа ситуации на мировом рынке нефти.

Как сообщалось, в администрации Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти “нефтяные” санкции Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти на мировом рынке.

Ожидается, что США возобновят санкции, направленные против экспорта иранской нефти, после 5 ноября.

Эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.

По материалам Украинская правда
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