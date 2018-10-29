Выпущен первый в мире сгибающийся планшет

Состоялась официальная презентация сгибающегося планшета, которая прошла в Пекинском национальном конференц-центре.

Компания Rouyu Technology представила первый в мире складной планшет, который носит название FlexPai.

Новинка имеет 7,8-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED. В нем установлен процессор Snapdragon восьмой серии с возможностью поддержки сетей пятого поколения.

Работает FlexPai под управлением water OS и он появится на рынке уже 1 ноября. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах с разным объёмом памяти. Так, модификация 6/128 ГБ получила ценник 1291 доллар, за версию 8/256 ГБ компания просит 1433 доллара, а самый дорогой вариант оценен в 1864 доллара за вариант 8/512 ГБ.