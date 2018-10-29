Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Выпущен первый в мире сгибающийся планшет

Выпущен первый в мире сгибающийся планшет

Состоялась официальная презентация сгибающегося планшета, которая прошла в Пекинском национальном конференц-центре.

Компания Rouyu Technology представила первый в мире складной планшет, который носит название FlexPai.

Новинка имеет 7,8-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED. В нем установлен процессор Snapdragon восьмой серии с возможностью поддержки сетей пятого поколения.

Работает FlexPai под управлением water OS и он появится на рынке уже 1 ноября. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах с разным объёмом памяти. Так, модификация 6/128 ГБ получила ценник 1291 доллар, за версию 8/256 ГБ компания просит 1433 доллара, а самый дорогой вариант оценен в 1864 доллара за вариант 8/512 ГБ.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина