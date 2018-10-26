Межбанк: доллар упал на дефиците гривны и насыщенности рынка долларом

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 3,81 коп., на торгах среды укрепился на 4,56 коп., оказавшись на уровне 28,1188 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,94 коп., составил 28,1084 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 октября с уровней предыдущего закрытия 28,15/28,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 28,10/28,12 UAH/USD на фоне первых продаж СКВ, которые предприняли игроки, прекратив надеяться на пролонгацию компенсации НДС Казначейством и начав конвертацию СКВ в гривню на текущие расходы.

Драйвера сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара прежние: перенасыщенность рынка валютой, которую спекулянты готовились продать по выросшим из-за очередной компенсации НДС ценам, и дефицит гривневого инструмента по причине отложенной Казначейством компенсации.

«Зеленое» антиралли набирало силу, и к 10.37 доллар опустился к 28,085/28,095, приостановив снижение около 10.55 на фоне более широких цен: 28,08/28,10 UAH/USD. Утреннее падение СКВ привлекло внимание регулятора, появившегося вскоре на межбанке с гривневой интервенцией, выкупив «для начала» с платформы Matching до $10,0 млн. по 28,11 UAH/USD. Это остановило снижение доллара, курс которого на 11.15 обосновался на отметке 28,09/28,10 UAH/USD.

Кроме того, вмешательство НБУ в сессию имело другие последствия. Выжидавшие доселе потенциальные покупатели СКВ осознали, что более дешевого доллара ждать не приходится и начали приобретать валюту, развернув тренд доллара в сторону роста.

На 11.35 доллар приподнялся к 28,11/28,13, а полдень встретил уже на цифре 28,14/28,16 UAH/USD. К 13.07 энтузиазм покупателей доллара пошел на убыль, что отразилось на ценах СКВ: 28,13/28,16 UAH/USD.

Эти котировки оставались действующими до 15.00 Киева, когда на пустеющем межбанке очередные покупки СКВ подняли цену доллара к 28,15/28,17 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,130 / 28,130

евро – 31,89 / 31,92

российский рубль – 0,427 / 0,428

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