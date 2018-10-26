Рева объяснил, почему предоставление субсидий эффективнее, чем регулирование цен на энергоносители

Министр социальной политики Украины Андрей Рева пояснил, что любое снижение цены на энергоносители ниже рыночной будет требовать дальнейшего финансирования из бюджета за счет налогоплательщиков.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

За дешевый газ, который получали потребители, платили из бюджетных средств. Как отметил министр, в 2014 году из бюджета было компенсировано 114 млрд грн.

На субсидии тратится вполовину меньше, чем на дотации Нафтогазу. А средства попадают к тем потребителям, которые больше всего в этом нуждаются.

Также Рева отметил, что информация, которая появляется относительно большого количества получателей субсидий, не может свидетельствовать об эффективности или неэффективности программы жилищных субсидий.

Мои fiнансы:

Украинцам обещают провести полную монетизацию субсидий до 2019 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в среднем каждое домохозяйство получит при монетизации 600-700 гривен. Такую сумму уже получили 1,3 млн семей.