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Штрафы и конфискация авто: придумали новый способ борьбы с нелегальными такси

Штрафы и конфискация авто: придумали новый способ борьбы с нелегальными такси

В Украине придумали новый способ борьбы с нелегальными перевозчиками. Если водитель работает без лицензии и был пойман на горячем дважды за год, то он рискует остаться без машины.

Такой идеей больше всего возмутились легальные службы такси.

Они опасаются, что в случае одобрения соответствующего законопроекта будут проверять именно “официалов”, а нелегалы и дальше будут ездить безнаказанными. Поэтому ассоциация таксистов угрожает всеукраинской забастовкой.

Бороться с нелегалами государство пытается уже два десятка лет ужесточением штрафов и требований к автомобилю. “Выявление в очередной раз такого нарушения в течение года будет приводить или к штрафу, максимально 170 тысяч гривен, или к конфискации транспортного средства”, – пояснил начальник департамента Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин.

Больше всего таким новациям возмутились легальные таксисты. Руслан показывает все атрибуты настоящего такси: кассовый аппарат, таксометр и все разрешительные документы. Однако придраться проверяющие могут к любой мелочи – и забрать авто. А нелегалов и дальше не тронут, опасается владелец службы такси.

40 млрд гривен ежегодно – теневой оборот в сфере пассажирских перевозок.

Это подсчитали в ассоциации таксистов. Количество нелегалов растет, а с ними растет и количество аварий, пострадавших и жертв. Ежедневно украинские такси перевозят 2 млн пассажиров, и ни у одного из них нет стопроцентной гарантии на безопасную доставку в пункт назначения. Ассоциации и профсоюза таксистов угрожают всеукраинской забастовкой за попытки конфисковывать авто.

Авторы законопроекта убеждают, что будут ловить только перевозчиков без лицензии.

По материалам ТСН
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