Apple представила новый безрамочный iPad

На презентации в Бруклинской музыкальной академии (Нью-Йорк) компания Apple представила новый iPad Pro.

Отличительной особенностью устройства стало отсутствие кнопки «Домой» (Home). Вместо сканера отпечатка пальца устройство оснастили сенсором Face ID.

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Новый планшет оснащен 8-ядерным процессором A12X Bionic, что делает его на 35% быстрее прошлогодних моделей на одноядерных задачах. Размер дисплея iPad Pro будет доступен в трех версиях — с 10,5, 11 или 12,9-дюймовым экраном. Толщина экрана — 5,9 мм.

Для зарядки устройства используется порт USB Type-C, по которому можно подключать другие устройства и заряжать смартфоны iPhone.

В продажу планшет поступит 7 ноября. Минимальная стоимость устройства — $649 (10,5-дюймовый экран), $799 (11-дюймовый) и $999 (12,9-дюймовый).