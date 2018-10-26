Apple представила обновленный MacBook Air с Retina-дисплеем (фото, видео)

Компания Apple провела презентацию, на которой представила обновленный ноутбук MacBook Air, который теперь оснащен дисплеем Retina. Диагональ экрана устройства составит 13,3 дюйма, а уменьшенной версии ноутбука теперь не будет.

Как отмечает The Verge, обновление ноутбука Apple стало крупнейшим с тех пор, как компания представила 12-дюймовый MacBook в 2015 году.

Стоит отметить, что в ноутбуке отсутствует Touch Bar, но он поддерживает технологию Touch ID, с помощью которой его можно разблокировать и совершать покупки.

Сенсор Touch ID располагается в правом верхнем углу клавиатуры. Устройство получило обновленную клавиатуру, динамики и микрофон, которые предназначены для лучшего взаимодействия с Siri и улучшения качества звука при просмотре видео.

По заверениям Apple, обновленный MacBook стал на 10% тоньше, чем предыдущее поколение, его вес составит 910 граммов. Тоньше стали и рамки вокруг дисплея. Корпус ноутбка на 100% выполнен из переработанного алюминия. Устройство доступно в трех цветах, один из которых – розовое золото.

Ноутбук поступит в продажу 7 ноября, предзаказ на него открыт уже с сегодняшнего дня. Базовая комплектация с 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб SSD в США будет доступна по цене 1199 долларов. Будет также доступна версии с объемом оперативной памти до 16 Гб и SSD до 1,5 Тб.

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