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В Германии на междугородний маршрут вышел электробус с запасом хода 320 км

В Германии на междугородний маршрут вышел электробус с запасом хода 320 км

На междугородний маршрут в Германии впервые вышел полностью электрический автобус производства китайской компании Yutong.

Електробус будет курсировать между Майнхаймом и аэропортом Франкфурта. Также на нем можно будет добраться до Хайдельберга.

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Электротранспорт на дорогах Германии довольно распространен, но на городских маршрутах.

Например, в Баварии курсирует беспилотный общественный транспорт. Однако междугородние поездки на электробусе ввели впервые.

Автобус на электротяге будет вмещать до 40 человек. На одном заряде он может преодолеть 320 километров, а заряжаться будет ночью.

На маршрут электробус выпустила компания Flixbus, имеющая успешный опыт внедрения электротранспорта на междугородных поездках, в частности на маршруте Париж-Амьен.

По материалам EcoTown
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