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Украинцам обещают единый номер для вызова "скорой", полиции и пожарных

Украинцам обещают единый номер для вызова "скорой", полиции и пожарных

В Украине планируется внедрить единый номер — 112 — для вызова скорой медицинской помощи, полиции и пожарных.

Об этом заявила в.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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“Сейчас работаем над тем, чтобы в Украине действовал номер 112, как и в Европе. Чтобы по нему можно было вызвать и полицию, и пожарных, и скорую помощь. Чтобы все реагировали, если есть какая-то проблема. Мы надеемся, что благодаря этому уменьшится количество нападений на медработников, и они будут чувствовать себя в безопасности”, — сказала Супрун.

Она отметила, что в большинстве стран Европы действует единый вызов — 112.

“По этому номеру выезжают и полиция, и скорая помощь, и пожарные. Полиция имеет навыки первой домедицинской помощи. В США и Канаде действует служба 911, когда все службы выезжают одновременно”, — подчеркнула глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что в Украине нет четкого взаимодействия между экстренной помощью и полицией.

“Когда “скорая” вызывает полицию, та не очень оперативно реагирует, потому что нет взаимодействия между бригадой медиков и полицией. Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы полиция приезжала быстро на вызовы медиков экстренной помощи. Национальная полиция Украины готова сотрудничать с Минздравом. Полиция понимает, что их работа больше, чем работать с уголовными делами, но и помогать нашим людям”, — отметила Супрун.

По материалам УКРИНФОРМ
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