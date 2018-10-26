Бизнесвумен заплатила 223 тысячи гривен штрафа за нелегальных работников

В Винницкой области предпринимательницу из города Шаргород оштрафовали на 223 тысячи 380 гривен за то, что на нее работали два продавца, которые не были официально оформлены.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда, с момента вступления в силу нормы о подобных штрафных санкциях женщина стала первой признавшей свою вину. Она внесла всю сумму в установленные законом сроки и официально трудоустроила всех работников.

Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, которым были внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде. В частности, документ предусматривает штраф за выявление нетрудоустроенных наемных работников или за недопуск проверяющих для такой проверки.

Закон предусматривает, что каждый неоформленный работник обойдется работодателю в 30 минимальных зарплат, то есть 111 690 гривен. Соответственно, чем больше работников не оформлены, тем больше придется заплатить.

Если же предприниматель оказывает препятствия инспектору в ходе проверки или же не допускает его на производство, ему грозит штраф 372 300 гривен, то есть 100 минимальных зарплат.