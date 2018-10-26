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В ProZorro заработал автоматический поиск подозрительных тендеров

В ProZorro заработал автоматический поиск подозрительных тендеров

В системе электронных закупок ProZorro стартовала система, которая автоматически будет выявлять подозрительные тендеры и отправлять их на мониторинг Госаудитслужбы.

Ранее Госаудитслужба могла реагировать только на нарушения торгов, когда тендерные соглашения уже были подписаны и деньги переведены. Впрочем, недавно в результате принятия законопроекта 4738-д полномочия государственной мониторинговой службы увеличились.

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Поэтому в системе ProZorro появился электронный кабинет Госаудитслужба, куда ежедневно будет поступать список подозрительных закупок. Сомнительные тендеры будут определяться системой автоматически по 35 риск-индикаторам.

Среди таких рисков — нарушение процедуры проведения торгов, отсутствие полномочий субъекта торгов, отсутствие цифровых подписей, превышение сроков рассмотрения, отсутствие заключенного договора или заключение с нарушением требований законодательства. Кроме этого, система будет реагировать на отсутствие загруженных тендерных документов, описания предмета закупки или большое количество лотов в тендере.

Госаудитслужба также будет реагировать, кроме сигналов системы, и на обращения от общественных организаций, органов власти или же информацию в СМИ о вероятных подозрительных торгах.

“Риск-индикаторы подразделяются на две группы. Первая — процедурная. То есть, есть четкое нарушение законодательства в подаче, формах. А есть индикаторы вероятные. Например, дисквалифицировали всех участников, которые предлагали самые низкие цены. Это может свидетельствовать о злоупотреблении. Еще более подозрительно, когда срабатывает несколько индикаторов одновременно», — отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Он также рассказал, что перечень из 35 индикаторов не является исключительным. В процессе работы список рискованных отметок будет расти.

По материалам hromadske.tv
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