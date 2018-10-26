Рынок восстановленных смартфонов растёт быстрее рынка новых

Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, глобальный рынок восстановленных смартфонов растёт более быстрыми темпами, чем сегмент новых устройств.

Во втором квартале 2018 года он увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи новых аппаратов за те же три месяца сократились на 1%.

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Ключевым фактором, определяющим рост популярности подержанных смартфонов, является их более низкая цена. Кроме того, на вторичный рынок техники всё охотнее выходят крупные ретейлеры и операторы.

Покупка бывшей в эксплуатации электроники у таких продавцов минимизирует предполагаемые риски, связанные с приобретением ненового товара. На фоне этой тенденции розничные торговые сети активно развивают сервисы типа «trade-in», когда покупатель сдаёт свой старый смартфон в обмен на скидку на новый.

Крупнейшим в мире рынком восстановленных смартфонов является Китай, а наибольший рост в этом сегменте во втором квартале 2018 года продемонстрировала Индия (+ 41%).

Примечательно, что продажи смартфонов на вторичном рынке на фоне падения на первичном увеличиваются не только в развивающихся странах. В США, например, во второй четверти года восстановленных смартфонов реализовали примерно на 18 % больше, чем годом ранее, в то время как продажи новых просели более чем на 20 %.

Самым популярным брендом подержанных смартфонов является Apple iPhone. Этому способствуют сразу несколько факторов.

Во-первых, iPhone меньше многих других марок теряют в цене; во-вторых, потребителей привлекает преемственность дизайна моделей разных поколений; в-третьих, даже неновые «яблочные смартфоны» получают все последние обновления iOS и поддерживают современные приложения.

Таким образом, продукции Apple и Samsung принадлежит свыше трети рынка восстановленных смартфонов, говорится в отчёте Counterpoint Research.

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