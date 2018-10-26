Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 24 0

Рынок восстановленных смартфонов растёт быстрее рынка новых

Рынок восстановленных смартфонов растёт быстрее рынка новых

Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, глобальный рынок восстановленных смартфонов растёт более быстрыми темпами, чем сегмент новых устройств.

Во втором квартале 2018 года он увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи новых аппаратов за те же три месяца сократились на 1%.

Читайте также: Составлен рейтинг самых мощных смартфонов в мире

Ключевым фактором, определяющим рост популярности подержанных смартфонов, является их более низкая цена. Кроме того, на вторичный рынок техники всё охотнее выходят крупные ретейлеры и операторы.

Покупка бывшей в эксплуатации электроники у таких продавцов минимизирует предполагаемые риски, связанные с приобретением ненового товара. На фоне этой тенденции розничные торговые сети активно развивают сервисы типа «trade-in», когда покупатель сдаёт свой старый смартфон в обмен на скидку на новый.

Крупнейшим в мире рынком восстановленных смартфонов является Китай, а наибольший рост в этом сегменте во втором квартале 2018 года продемонстрировала Индия (+ 41%).

Примечательно, что продажи смартфонов на вторичном рынке на фоне падения на первичном увеличиваются не только в развивающихся странах. В США, например, во второй четверти года восстановленных смартфонов реализовали примерно на 18 % больше, чем годом ранее, в то время как продажи новых просели более чем на 20 %.

Самым популярным брендом подержанных смартфонов является Apple iPhone. Этому способствуют сразу несколько факторов.

Во-первых, iPhone меньше многих других марок теряют в цене; во-вторых, потребителей привлекает преемственность дизайна моделей разных поколений; в-третьих, даже неновые «яблочные смартфоны» получают все последние обновления iOS и поддерживают современные приложения.

Таким образом, продукции Apple и Samsung принадлежит свыше трети рынка восстановленных смартфонов, говорится в отчёте Counterpoint Research.

Хотите купить новы телефон, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина