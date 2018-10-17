Составлен рейтинг самых мощных смартфонов в мире

Авторитетный бенчмарк AnTuTu опубликовал актуальный рейтинг мощнейших в мире смартфонов.

Лидером оказался игровой смартфон Asus ROG Phone, который базируется на разогнанном топовом процессоре Snapdragon 845 и обеспечивает максимальную скорость благодаря мощной системе охлаждения.

Следом за ним идет Xiaomi Black Shark, который также получил чип Snapdragon 845 и передовую систему охлаждения.

Замыкает тройку лидеров OnePlus 6 с процессором Snapdragon 845 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти.

Далее идут Vivo Nex S, Мi 8, Oppo Find X, Samsung Note 9 и другие.