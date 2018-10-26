Xiaomi собирается выйти на рынок Великобритании в ноябре

Компания Xiaomi значительно улучшила за последние пару лет свои позиции на родном китайском рынке и уверенно возглавляет второй по величине рынок смартфонов, которым является Индия.

Представители компании заявили, что в ноябре компания начнет официально продавать свою продукцию в Великобритании. 8 ноября в продажу в стране поступит флагманский смартфон, вероятно, речь идет о Xiaomi Mi Mix 3, а также ряд устройств для умного дома.

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Первый фирменный магазин Xiaomi на территории Великобритании будет открыт 10 ноября.

Он будет располагаться в Лондоне в торговом центре Westfield, который является крупнейшим торговым центром в стране. Помимо смартфонов, магазин будет предлагать электрические скутеры, портативные аккумуляторы, умные весы и прочие продукты.

Стоит добавить, что ранее компания уже вышла на рынки Испании, Франции, Германии и других стран Европы.