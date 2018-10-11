Xiaomi открыла в Индии завод по производству телевизоров

Компания Xiaomi только в этом году вышла на рынок телевизоров в Индии, но по прошествии всего шести месяцев смогла занять на нем лидирующие позиции.

Дальнейшим логичным шагом по удовлетворению спроса на обширном индийском рынке стало открытие местного завода по производству ТВ.

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Завод является совместным предприятием Xiaomi и местной компании Dixon Technologies, индийской компанией. Завод расположен в южной части Индии, в городе Тирупати (округ Читтур штата Андхра-Прадеш). Штат завода насчитывает 850 работников, а само предприятие занимает площадь 13 гектаров.

Фабрика выйдет на проектную мощность к первому кварталу следующего года и будет производить по 100 000 телевизоров в месяц. Производство стартует моделями Mi LED TV 4A с экранами диагональю 32 и 43 дюйма, ну а впоследствии ассортимент будет расширен.