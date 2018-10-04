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Xiaomi показала прототип дома для жизни на Марсе (фото)

Xiaomi показала прототип дома для жизни на Марсе (фото)

Китайская дизайнерская студия Open Architecture и компания Xiaomi представили прототип минималистичного дома для жизни на Марсе.

Об этом сообщает designboom.

“Модуль под названием Mars Case имеет размеры всего 2,4 х 2,4 х 2 метра”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что дом с естественной циркуляцией энергии полностью перерабатывает отходы. Вода, воздух и энергия будут циркулировать в замкнутой экосистеме, снижая до минимума потребляемые ресурсы.

Кроме того, дом может легко складываться для перевозки, включая жилой отсек.

Предусмотрена возможность синхронизации с продуктами Xiaomi и удалённого контроля со смартфона.

По материалам УКРИНФОРМ
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