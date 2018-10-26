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Российская нефтяная отрасль может получить миллиардные убытки - Bloomberg

Российская нефтяная отрасль может получить миллиардные убытки - Bloomberg

В 2020 году вступит в силу новый свод правил, выработанных Международной морской организацией при ООН, касающийся требований к топливу для заправки транспортных судов – и это грозит российской нефтяной отрасли миллиардными убытками.

Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно новым правилам, транспортные суда на нефти можно будет заправлять топливом, которое содержит в себе не более 0,5% серы – или устанавливать на них довольно дорогие специальные очистные устройства; для сравнения, сегодня порог содержания серы в топливе для транспортов не должен превышать 3,5%.

Основным продуктом российской нефтяной промышленности является нефть марки Urals, для которой характерно высокое содержание серы – свыше 2,5%; к примеру, в 2017 году к Urals принадлежали две трети добытой и переработанной в РФ нефти.

Исходя из этого, согласно прогнозам аналитиков можно сделать вывод, что с 2020 года из-за несоответствия продукции новым правилам российская нефтяная отрасль будет терять не менее $ 3,5 млрд в год.

По материалам Зеркало Недели
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