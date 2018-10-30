Названы производители, которые больше не будут выпускать дизельные авто

Автомобили с дизельными двигателями долгие годы были очень популярны. Но в последнее время их продажи, особенно в Европе, постоянно снижаются.

Причина – новые стандарты по выбросу СО2 и скандалы, в которые были вовлечены дизельные машины. На данный момент уже 13 автопроизводителей объявили о том, что они отказываются от дизелей.

Volvo

Volvo не разрабатывает новые поколения своих дизелей. Через несколько лет у этого бренда вообще не будет дизельных моделей. Сейчас Volvo принадлежит китайцам, которые объявили, что будут делать акцент на гибриды и электромобили.

Toyota

В марте нынешнего года во время Женевского автосалона компания Toyota объявила о том, что она постепенно откажется от дизельных автомобилей. При этом японцы продолжат выпускать и разрабатывать гибридные модели с бензиновым мотором.

Suzuki

Suzuki постепенно отказывается от дизельных автомобилей. Небольшой внедорожник Jimny нового поколения, например, имеет в своей линейке двигателей только бензиновые агрегаты.

Smart

Smart планирует к 2022 году выпускать только электромобили. Это будут маленькие, но очень современные автомобили.

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