Это может стать ударом для людей: эксперт о заявлении "Укрпочты" об отказе доставлять пенсии

Отказ “Укрпочты” от доставки пенсий на дом с 1 января станет настоящим ударом для миллионов украинских пенсионеров. В Украине на сегодня отсутствует инфраструктура, которая позволяет полностью заменить доставку живых денег на использование банковских карт.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

По ее мнению, громкое обещание руководителя “Укрпочты” Игоря Смелянского напоминает шантаж правительства и попытку привлечь внимание к проблеме. “Это что-то вроде шантажа. Оставить людей без пенсий было бы жестоко, тем более, что впереди выборы. Такое резкое заявление, скорее всего, было, чтобы какие-то меры принимались”, – считает Ткаченко. “Укрпочта” требует реформирования как структура… Если у них нет подписки на газеты и журналы, чтобы разносить, и остались только пенсии, это уже не почта, а агент финансового рынка… Доставка пенсий – неприбыльная сфера.

Частные и государственные банковские структуры доставляют пенсии вообще бесплатно. Поэтому сейчас уже меньше половины пенсионеров обслуживаются “Укрпочтой”. “Укрпочта” развозит пенсии домой в основном людям уже очень преклонного возраста, которым тяжело куда-то ехать или идти, которые не умеют пользоваться банкоматом”, – заявила она.

Эксперт выразила уверенность, что правительством будут приняты меры для решения проблемы: “Не может быть, чтобы они оставили это без реакции. Скорее всего, каким-то образом этот вопрос решат. Вопрос доставки пенсий по сравнению с общим объемом пенсионных расходов составляет менее 1%, это не такие большие деньги”.