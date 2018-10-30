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Украинцы потратили на новые иномарки 1,5 млрд долларов

Украинцы потратили на новые иномарки 1,5 млрд долларов

Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-сентябрь 2018 года составил 1,546 млрд долларов в денежном выражении.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

При этом главным импортером автомобилей в Украину стала Япония. Поставки из этой страны обошлись Украине в 270,9 млн долларов.

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Второе место по объемам импорта авто в Украину в денежном выражении заняла Германия – 220,5 млн долларов.

На третьем месте – США с результатом 220,546 млн долл. При этом ранее Украина начала расследование импорта дешевых авто из Узбекистана.

При этом за первые девять месяцев 2018 года Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 6,38 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаду, США и ОАЭ.

По материалам Сегодня
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