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Охранные фирмы заставят отчитываться за любые проволочки в обслуживании

Охранные фирмы заставят отчитываться за любые проволочки в обслуживании

Министерство внутренних дел Украины разработало проект постановления о внесении изменений в лицензионные условия для компаний, осуществляющих охранную деятельность. По большей части документ содержит ряд незначительных нововведений и уточнений для охранников. Но, помимо прочего, в нем выписали и одну прогрессивную новеллу, которая может стать для некоторых охранных фирм довольно серьезной проблемой. В частности, проект содержит следующие изменения в лицензионные условия:

  • В некоторых случаях охранным компаниям разрешается не использовать печати.
  • Необходимо подавать данные о наличии транспорта при подаче заявки на лицензию.
  • Ежегодно нужно будет подавать документы о наличии охранников до 15 сентября вместо 15 декабря.
  • Придется сделать свои офисы доступными для людей с ограниченными возможностями (установить пандусы).

Необходимо будет информировать клиентов о плановом или внеплановом прекращении предоставлении услуг охраны.

Именно последний пункт вызывает наибольший интерес. Если изменения примут, охранные фирмы должны будут день в день сообщать о любых форс-мажорах, из-за которых они могут не предоставить свои услуги клиентам. В то же время, говорят юристы, это не должно стать для охранных компаний большой проблемой, поскольку Гражданский кодекс предусмотривает возможность информирования клиентов посредством смс, мессенджеров и др. средств оперативной связи.

По материалам УБР
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