У Гройсмана придумали, как "спасти" убыточные украинские шахты

Правительство предлагает установить приоритетность включения в график нагрузки генерирующих мощностей тепловых электростанций, использовавших 100 процентов угля, добытого в Украине.

Об этом говорится в проекте распоряжения правительства.

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета Министров отмечается, что принятие данного решения необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины.

“Закупка импортированного угля приводит к оттоку валюты, что приводит к ухудшению торгового баланса страны, тратятся средства, которые потенциально могли использоваться на обновление шахтного фонда Украины во время закупки угля украинской добычи, и при этом уровень государственной поддержки в адрес шахт за последние два года составил 2,9 млрд грн, что соответствует уровню затрат на импорт угля”, – говорится в документе.

“Выбор в пользу отечественного поставщика угля тепловой генерации позволит сэкономить до 900 млн грн в год”, – отмечается в записке.

По мнению министра энергетики Игоря Насалика, использование украинского ресурса как основного топлива на ТЭС Украины возможно при перераспределении нагрузки в энергосистеме с блоков ТЭС, использующих уголь добытый в Украине (марка “А/Т”), на энергоблоки ТЭС, которые используют импортированный уголь (марка “Г”) и переход работы блоков с антрацитовой на газовую группу угля в течение 2 лет.

Также, говорят в правительстве, приоритетность включения энергогенерирующего оборудования, использовавшего в течение последнего отчетного квартала 100 процентов угля, добытого в Украине, будет способствовать модернизации и переоборудованию генерирующего оборудования ТЭС, “ведь средства от продажи электрической энергии генерирующие предприятия смогут использовать не на закупку импортного угля, а на переоборудование собственного оборудования, и является одним из путей ограничения импорта российского угля”.

Минэнерго направило проект распоряжения Минфина и Минэкономразвития на согласование.