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Устаревшие ветряные электростанции заменят беспилотниками

Устаревшие ветряные электростанции заменят беспилотниками

Стартап Ampyx Power вместе с Аэрокосмическим центром Нидерландов приступил к разработке нового вида ветроэлектростанций, роль лопастей в которых будет играть беспилотник. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект получил название AP4. Он состоит из пяти основных частей — беспилотника с автоматической системой управления, морской платформы, кабеля, вращающегося барабана и генератора.

Согласно замыслу разработчиков, беспилотник будет выполнять полеты при сильном встречном ветре, набирая и сбрасывая высоту. Привязанный к нему кабель будет задавать вращение барабану, установленному на морской платформе, а барабан будет приводить в движение генератор, который будет вырабатывать электроэнергию.

Строительство таких систем не требует больших вложений — в Ampyx Power считают, что создание AP4 позволит правительству Нидерландов отказаться от устаревших и неэффективных ветряных электростанций.

Ранее сообщалось, что Scottish Power, крупнейший участник «большой шестерки» поставщиков электроэнергии в Великобритании, к 2050 году планирует полностью отказаться от использования газа и угля и перевести все свои мощности на добычу энергии ветра.

По материалам hightech.fm
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